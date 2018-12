L’affichage sauvage prend de l’ampleur

Par DDK | Il ya 42 minutes | 81 lecture(s)

à Larbâa Nath Irathen, les endroits réservés à l’affichage et les panneaux publicitaires se comptent sur le bout des doigts d’une seule main. Obligeant les citoyens, à afficher anarchiquement sur n’importe quelles façades. En effet, ce comportement indécent nuit considérablement à l’image de la localité, sans parler des désagréments. Aucune façade de l’ensemble des magasins du chef lieu n’est épargnée par ces affichages sauvages. De plus en plus ce phénomène prend de l’ampleur, surtout à l’approche des élections. Ce qui ne manque pas d’agacer sérieusement les commerçants et les restaurants qui assistent impuissants face à la dénaturation des façades de leurs locaux commerciaux. Effectivement pour une raison ou pour une autre les citoyens de la localité, ont la fâcheuse habitude à coller leurs affiches sur n’importe quelle façade et n’importe où. Pour certains tous les moyens sont bons, rien ne les arrête: murs, poteaux, arbres, mosquées, fenêtres, portes, bouches d’incendies et même les panneaux de signalisations sont un bon support à leurs affiches. Un vendeur de chaussures du centre ville nous dira : «Ces agissements et ce comportement fâcheux, dénaturent l’image des façades et même du cadre de vie. Et d’ajouter : «Plusieurs fois déjà j’étais confronté à des situations impossibles avec des gens qui affichent sur le mur de mon magasin sans mon consentement. Ce commerçant n’est pas le seul à se plaindre de ces affichages sauvages. Un peu partout à LNI, les commerçants se plaignent sans savoir à quel saint se vouer. Une vidéothèque sur le mur et la porte de laquelle on avait collé plusieurs affiches, nous dira : «Sur le mur de mon magasin on peut y trouver «l’histoire» de la ville, tout y passe: des avis de décès, des appels, des publicités, des posters de joueurs, ou d’hommes politiques des anciennes compagnes électorales. Puis il ajoute: plusieurs affiches sont collées sur les anciennes à tel point que mon magasin est devenu méconnaissable. Il faut dire qu’aucun lieu de ladite ville n’est épargné par ce phénomène. Tous les commerçants et restaurateurs se plaignent de ces affichages sauvages. A chaque fois les citoyens et les commerçants enlèvent les affiches et nettoient les murs, mais en vain le phénomène à tendance à prendre de l’ampleur. Les citoyens doivent prendre conscience et adopter des comportements sains.

Youcef Ziad.