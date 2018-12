Quelle place pour le handicapé dans la société ?

Par DDK | Il ya 41 minutes | 77 lecture(s)

L’association d’aide aux handicapés de Sid-Ali Bounab (Tadmaït) a organisé, vendredi dernier à l’école primaire Frères Guechetouli (Aït Kharcha), une journée de sensibilisation sur le handicap, sous le thème «Le handicapé dans la société». Pour l’occasion, qui coïncide avec la Journée internationale des personnes à besoins spécifiques, les organisateurs ont invité les handicapés, leurs familles, des représentants de services publics, de la wilaya, de l’APC, de la daïra, des associations locales et des comités de village. À l’ouverture de la rencontre, le président de l’association organisatrice a présenté brièvement son association, ses activités et ses objectifs tracés, à court et à long terme, en soulevant les difficultés que rencontrent les personnes handicapées de la région. Aussi, deux communications ont été présentées successivement par le docteur Amirèche Rabah, psychiatre et expert près des tribunaux, et Kamel Bengana, avocat à la Cour. Durant son intervention, le Dr Amirèche est revenu sur la psychologie du handicapé, sa prise en charge, le comportement de la société et son entourage envers lui, la prévention du handicap… La deuxième communication, présentée par Me Bengana, portait sur les droits des handicapés consacrés par Constitution algérienne, tels que le travail, l’éducation, le transport…L’orateur a également explicité les procédures de l’établissement de la carte handicapé et la procuration de prise en charge de cette catégorie vulnérable. Une exposition-photos retraçant l’histoire et les activités de cette association, à l’aide d’un data show, s’en est suivie. Les membres de la même association ont profité de ce rendez-vous pour rendre hommage à deux défunts handicapés de la région, à savoir Mouloud Khendriche (chanteur) et Youcef Morsli (membre de l’association). Des cadeaux symboliques ont été offerts à leurs familles et des attestations de remerciements remises aux deux intervenants.

Rachid Aissiou