Les PCD lancés

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Les opérations retenues dans le cadre des PCD et dans le cadre du FFCL sont au programme de l'exécutif communal.

«Notre APC a enregistré un retard dans le lancement de nombreuses opérations. Au lendemain de notre installation, nous avons trouvé beaucoup d'argent qui n'a pas été consommé si bien que nous avons commencé par le plus urgent. Pour le moment, nous nous consacrons à l'amélioration urbaine», nous confiera une source proche de l'APC. Celle-ci précise : «Actuellement, nous avons une opération de pose de bordures et de trottoirs au centre-ville et un nouveau réseau d'éclairage public a été réalisé au niveau de l'avenue principale, du CEM Base 5 jusqu'au centre-ville». Et de signaler que d'autres opérations seront confiées incessamment. D'ailleurs, les consultations sont lancées pour pas moins de cinq d'entre elles. Il s'agit tout d'abord de la réhabilitation de l'abattoir communal, de travaux de grosses réparations au niveau de l'école Mohand Arab Benrejdal du chef-lieu communal, de la réfection en béton bitumineux de la rue Fettoum Amar sur 400 mètres linéaires, des travaux d'aménagement d'une piste reliant D'Hous au chemin communal sur mille deux cents mètres linéaires, du revêtement en béton bitumineux du chemin reliant le village Ihatalène au chemin intercommunal vers Tafoughalt dans la commune d'Ait Yahia Moussa sur huit cents mètres linéaires. «Une fois les opérations confiées, nous passerons aux démarches suivantes afin de les lancer le plus vite possible», ajoutera la même source. Par ailleurs, l'exécutif communal est en réunion permanente afin d'étudier les propositions des comités de villages et ainsi dresser le listing d'opérations à inscrire dans les PCD 2018 et convaincre la commission d'arbitrage de la wilaya de ces priorités. Le président d'APC et ses membres se penchent aussi sur le règlement définitif du problème des eaux pluviales qui débordent sur les importants axes routiers comme c'est le cas à chaque fois que les pluies tombent entraînent de la boue jusqu'à la pompe à essence. «Des études seront faites pour tous les points noirs qui nous causent des problèmes et même les inondations au centre-ville. Dernièrement, nous nous sommes mobilisés jusqu'à une heure tardive de la nuit afin de nettoyer les rues de leurs gravats et de la boue», déclarera le maire à ce sujet. Pour ce responsable, il ne servirait à rien de bitumer des routes si le problème de l'écoulement des eaux pluviales n'est réglé avec la réalisation d’ovoïdes et de caniveaux à même d'éviter tous ces débordements. En tout cas, l'exécutif promet que le réseau routier restera l'une de ses priorités durant ce mandat, même si des opérations sont déjà confiées, à l'exemple de celle du bitumage d'une piste à Ihoubarène à la frontière avec la commune de M'Kira ainsi que le chemin de Tizi-Gheniff en passant par D'Hous jusqu'à la RN68 au lieu-dit El-Mers.

Amar Ouramdane.