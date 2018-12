Ces maîtres qui exhibent leurs molosses...

Par DDK | Il ya 1 heure | 155 lecture(s)

C’est derniers temps à Larbâa Nath Irathen, avoir un chien qui terrifie et impressionne est devenu une fierté. De plus en plus de gens recherchent les chiens les plus agressifs afin de se faire «respecter», selon le jargon du milieu. En effet, en l’espace de quelques années, le nombre de chiens a triplé, voire quadruplé, dans les cités et les bâtiments. Chaque soir, les maîtres de ces canidés font des virées en ville pour, disent-ils, promener leurs chiens. Ces soi-disant promenades sont surtout une exhibition des molosses pour s’en vanter et impressionner les passants. Les propriétaires de ces canidés font mine d’ignorer la peur occasionnée aux citoyens, pire, ils exposent en toute inconscience leur prochain au risque d’être mordu par ces chiens qu’ils n’hésitent pas à lâcher pour un spectacle qui les amuserait. Un père de famille habitant un quartier du chef-lieu, nous raconte sa mésaventure : «Etant avec mes deux enfants, un énorme chien lâché par son maître arrivait droit sur nous grognant et montrant les crocs. Il poursuivait un chat, et ce, en plein centre ville. Moi-même effrayé, je protégeais mes enfants complètement terrorisés. Mais ma petite fille prit la fuite et traversa la chaussée où un automobiliste l’avait évitée de justesse. Ce fut la peur de ma vie. Ma fille de quatre ans ne s’en est pas encore remise ; elle fait des cauchemars et mouille son lit», raconte-t-il. Et d’ajouter : «Ce qui m’a le plus choqué, c’est l’attitude du propriétaire du chien qui, au lieu de s’excuser, me reprocha de manquer de vigilance et me recommanda de mieux surveiller mes enfants. Rien qu’en voyant ces chiens aux noms bizarroïdes, pitbull, rottweiler, doberman… les piétons, surtout les enfants et les femmes, prennent peur. Les autorités doivent remédier à cette situation. Par ailleurs, beaucoup de personnes ayant des voisins qui possèdent un chien, ne dorment pas la nuit, à cause des aboiements ininterrompus jusqu’à l’aube. Le comble de l’ironie, c’est qu’on n’a même pas le droit de se plaindre ou de réclamer. Certains, même s’ils voudraient le faire, ont peur des représailles. Le moins qu’on puisse dire de certains maîtres est qu’ils sont irresponsables et inconscients. Sortir un chien aussi imposant et dangereux qu’un pitbull sans la moindre protection, c’est exposer son prochain au danger, et même celui de mort. De ce fait, l’implication des autorités et leur intervention doivent se faire sans attendre, car il ne servirait à rien de condamner un propriétaire inconscient une fois le mal fait. Posséder un chien n’est pas un délit, mais porter un préjudice moral ou physique à une personne en est un.

Youcef Ziad.