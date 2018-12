La banane chute à 300 dinars

Par DDK | Il ya 1 heure | 190 lecture(s)

Les consommateurs sont surpris de voir le prix de la banane chuter jusqu'à 300 dinars chez les marchands de fruits et légumes. En effet, personne ne s'attendait à une telle baisse de plus de cinq cents dinars. «Vraiment, on ne comprend rien. Comment est-ce-que le prix de la banane a pu descendre à ce seuil ? Une baisse de plus de 300 %», dira un client qui n'arrive pas à croire ses yeux. A rappeler que depuis la mi-juillet, le prix de ce fruit exotique variait entre 400 et 500 dinars. Même les marchands n'expliquent pas cette chute. «Quand son prix d'achat est élevé, nous sommes obligés de la vendre cher et gagner notre marge bénéficiaire. Mais, arriver à ce niveau, je n'ai rien compris», nous répondra un marchand de fruits et légumes. Alors que d'autres estiment que cela est peut être dû à l'importation de la banane en grande quantité alors qu'elle était limitée et même insuffisante sur le marché. Dans cet ordre d'idées, nous avons appris qu'elle va encore subir une baisse dans les prochains jours. Le ministre du commerce avait d'ailleurs déclaré qu'elle ne dépasserait pas, en principe, les 250 dinars. Certains commerçants sont du même avis. «Il y a de cela quelques années son prix ne dépassait pas les100 dinars. Et ce n'est pas la dévaluation du dinar qui est à l'origine de la flambée exceptionnelle de cette année», estimera un autre marchand de fruits et légumes. Par ailleurs, une autre baisse est constatée sur les étals. Il s'agit de la pomme de terre. Si à la mi-novembre ce pédoncule s’affichait jusqu'à 80 dinars dans certains espaces de fruits et légumes, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Son prix à présent, est de 40, voire 35 dinars. Elle subira encore une légère baisse car la nouvelle récolte est arrivée sur les marchés. Localement, ce sont les plantations de la vallée qui seront récoltées d'ici la fin du mois. «Une fois la récolte de la localité arrivée, nous estimons qu'elle ne dépassera pas les 25 dinars», souhaitera un consommateur. «On ne va pas tarder à entamer la récolte. Il faut que cela soit fait avant l'arrivée des gelées. Je pense qu'elle sera bonne parce qu'aucune maladie n'a touché les plants», nous expliquera un maraîcher.

Amar Ouramdane.