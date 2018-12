Un autre bureau postal pour bientôt

Par DDK | Il ya 10 minutes | 16 lecture(s)

Algérie-poste s'attelle à améliorer son service public au niveau de l’ensemble des localités éloignées des grands centres urbains. Ainsi, en plus du raccordement de certains bureaux à la fibre optique, d’autres sont en plein travaux de rénovation.

C’est le cas du bureau postal de Boufhima, un faubourg de la ville avec son branchement au réseau internet, pendant que l'agence postale de la ville, qui a bénéficié d'un distributeur automatique de billets, tourne à plein régime en dépit du manque de personnel. «Nous opérons jusqu'à 1300 opérations par jour. C'est considérable quand on sait que notre agence sert non seulement les usagers de la commune et de la ville, mais aussi ceux des communes limitrophes telles Frikat, Ain Zaouia et Tizi-Gheniff », nous confiera le receveur de cette poste. Par ailleurs, notre interlocuteur nous apprendra que le bureau de Boufhima, en cours de rénovation, sera remis en service au début de l'année prochaine. A noter aussi que même celui de Hennia, sur les hauteurs de la ville, est réfectionné. Certes, les usagers sont soulagés mais ils souhaitent que cette agence postale, l'une des plus importantes de la wilaya, fonctionne au système de brigades. «Draâ Ben Khedda fonctionne avec ce système depuis des années. Pourtant, elle n'est qu'à dix kilomètres de Tizi-Ouzou. On aimerait que notre agence postale le soit aussi, qu’elle ne ferme pas entre midi et quatorze heures», nous dira un usager qui attendait l'ouverture des guichets. Cependant, ce qui soulagera encore plus les usagers de ces services, c’est indubitablement la mise en service d'un bureau postal prêt depuis la fin des années 90. «Cela fait plus de vingt-ans que nous attendons l'ouverture du bureau postal situé en contrebas de la brigade de gendarmerie. Il y a de nombreuses cités tout autour en plus des logements RHP qui ne tarderont pas à être occupés», dira un habitant de la cité 90 logements baptisée Ali Bennour. «Tout était prêt pour la mise en service. C'était un report de dernière minute. Nous ne savons pas pourquoi cela a pris du temps», nous déclarera l'ex receveur parti en retraite. Pour en savoir plus à ce sujet, nous avons approché l'actuel receveur. «C'est pour bientôt. Cela sera fait durant le premier semestre de l'année prochaine. Dernièrement, le directeur d'Algérie-poste s'est enquis de ce cas. Nous avons discuté du problème», nous répondra-t-il. A noter que ce bureau est équipé. Il ne faut, donc, attendre que l'affectation du personnel et sa mise en service au grand bonheur des usagers d'Algérie -poste. Celui-ci désengorgera le flux de clients au niveau de l'actuelle agence postale souvent prise d'assaut, notamment au versement des retraites et des salaires des fonctionnaires.

Amar Ouramdane.