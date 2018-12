Le charlatanisme à ses beaux jours !

Par DDK | Il ya 9 minutes | 15 lecture(s)

Ces derniers temps, à Larbâa Nath Irathen, la pratique du charlatanisme est devenue pour certains un métier très lucratif et qui ne connaît pas de crise, à longueur d’année. Tout le monde a recours, d’une manière ou d’une autre, aux services des voyants et charlatans. En effet, chaque jour, ici et là, de nouveaux charlatans appelés « Chyakh » prennent quartiers dans différents villages de la localité, sans que personne ne les invite. Plusieurs citoyens se plaignent de ces nouveaux voisins, installés près de chez eux. Ils décrivent des pratiques insupportables et insoutenables auxquelles s’adonnent ces charlatans dans leurs rituels quotidiens organisés pour, soit disant, «soigner leurs patients» ou pour d’autres raisons inconnues. Des sommes astronomiques sont demandées dans ses pratiques. La naïveté des gens est exploitée, argent, écrans plats, meubles, pour ne citer que cela, sont offerts en guise de reconnaissance pour ces charlatans. Pire, des bœufs, moutons, boucs ou coqs sont sacrifiés, et ces derniers sont les mieux servis dans ces festins. Des citoyens traversant pour la plupart des moments de crise ou de désillusion font appel aux services de ces derniers. Chacun à sa manière, sa méthode pour «soigner». On parle aussi des spécialistes de certaines maladies, telles que la stérilité, les maladies de la peau, la chute de cheveux, les maladies respiratoires. Des maladies que les sciences de nos jours n’arrivent pas à guérir ne sont pas du domaine de l’impossible pour ces surdoués de l’arnaque qui réussissent jusqu’à vendre de la chance ! La crédulité du public est si grande qu’ils parviennent à tout leur faire «gober». Bon nombre de ceux qui se disent ensorcelés, retournent voir leurs guérisseurs pour un interminable «suivi» qui ne prendra fin que le moment où ils n’auront plus de quoi payer ou qu’ils s’aperçoivent de l’arnaque, pour se retirer dans les deux cas, déçus et fumant de rage impuissante. Devant la démission de l’autorité qui fait comme si le phénomène lui est inconnu, et l’ignorance des gens qui croient trouver des issues à leurs misères en s’accrochant à des chimères, le moins qu’on puisse dire est que le charlatanisme a de beaux jours devant lui.

Youcef Ziad.