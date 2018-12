Un nouveau directeur installé

Par DDK | Il ya 9 minutes | 15 lecture(s)

L’ex-école paramédicale d’Aïn El Hammam (IFPM/AEH actuellement) vient d’être dotée d’un nouveau directeur en la personne de Mecheri Hachimi qui a pris ses fonctions depuis mardi dernier. Le nouveau directeur, originaire de Mekla, était à l’Institut de formation des sages femmes de Tizi-Ouzou où il a exercé en tant qu’enseignant à partir de 2009. Sa relation avec l’enseignement date des années 80, où il exerça en tant que vacataire à l’annexe du CHU de Tizi-Ouzou. C’est dire que la formation paramédicale n’a rien de nouveau pour lui. C’est en expérimenté qu’il projette de donner une autre dimension à son nouvel établissement dont la renommée ne date pas d’aujourd’hui. M. Mecheri arrive donc à l’ex-Michelet la tête pleine de projets. Il vient de remplacer monsieur Nacer Sihadj Mohand qui a présidé aux destinées de cette école, depuis le mois de février 2015. L’ex responsable est estimé du personnel et des stagiaires qui ne tarissent pas d’éloges sur ses qualités et ses compétences qui ont valu à l’établissement des résultats probants. Il a, durant ces trois années, œuvré à continuer l’œuvre de ses prédécesseurs qui ont donné sa notoriété à l’IFPM d’Aïn El Hammam. Cette année, il reprend le poste d’enseignant qu’il avait occupé, auparavant, au niveau de cette école. A chaque changement à la tête de cet établissement, les habitants ne peuvent omettre de rappeler feu Hadj Hamou Azouaou (que dieu ait son âme) qui en a été le premier responsable, déjà du temps des sœurs blanches qui avaient construit cet établissement qui a formé des centaines de sages-femmes et d’infirmiers de tous grades. Messieurs Boualili et Saada Ahcene ont, chacun en ce qui le concerne, marqué également leur passage à la tête de cet établissement pour en faire un des meilleurs lieux de formation d’infirmiers d’Algérie. Nul doute que le nouveau responsable relèvera le défi.

A. O. T.