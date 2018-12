Des hommages et attribution de logements au menu

Par DDK | Il ya 59 minutes | 76 lecture(s)

La daïra, l'APC et l'organisation des Moudjahidine de Draâ El-Mizan ont tracé un programme riche à l'occasion de la commémoration du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960..

Ainsi, avant-hier, après un rassemblement devant la mairie, de nombreux citoyens et les autorités locales civiles et militaires ont marché jusqu'au monument du centre-ville, où a été déposée une gerbe de fleurs, suivi d’une minute de silence à la mémoire de tous les martyrs de la guerre de Libération nationale. Dans l'après-midi, la bibliothèque communale a abrité la cérémonie de remise des décisions de logements et d’aides à l'habitat rural. L’occasion a été aussi marquée par la présence de nombreux invités, dont les corps de sécurité, aussi bien militaire que civil. Du côté des subdivisions locales, tous les responsables locaux ont répondu à l'appel. Après une minute de silence et l’entonnement de l'hymne national, le chef de daïra s’adressera à l’assistance : «Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour qu'on vous remette les décisions d’attribution de logements RHP de Boufhima et des aides à l'habitat rural pour les citoyens d'Aït Yahia Moussa. A chaque occasion comme celle-ci, nous mettons de la joie dans le cœur de nombreuses familles (…). Par la même occasion, un vibrant hommage sera rendu au frère et grand Moudjahid Mohamed Zahzouh (…)», souligne le chef de daïra. De son côté, Abdelghani Issolah, en sa qualité de maire, reviendra sur «les efforts consentis pour permettre à toutes les familles présentes de vivre sous un toit décent, en attendant d’autres projets», assurant aux bénéficiaires présents qu'ils auront leurs clés incessamment et que toutes les erreurs relevées dans les attestations seront corrigées soit à l'APC soit à la daïra . La parole fut donné ensuite au directeur général d’une école privé qui a rendu un hommage aux Chouhada et aux moudjahidine, parmi lesquels Mohamed Zahzouh. «Je suis très content d'être parmi vous pour la commémoration du 58e anniversaire des manifestations du 11 Décembre, d'autant plus qu’à cette occasion des décisions seront remises aux familles», se félicitera Mohamed Zahzouh, avant de remercier les initiateurs de cet hommage. «Après les manifestations du 11 Décembre, Krim Belkacem avait déclaré que l'indépendance n'était pas loin parce que la question algérienne était désormais sur la table de l'ONU. C'est votre tour de tenir le flambeau et de prendre soin de votre pays. Il faut que vous sachiez que le sang de vous parents, de vos grands-parents, couvre encore cette terre. N'écoutez pas ceux qui disent que c'est De Gaulle qui nous a donné l'indépendance. C'est faux ! Faites attention, n'acceptez pas que la paix et la stabilité soient touchées. Elles ont une valeur inestimable», insiste le Moudjahid dans son message aux jeunes. Au terme de toutes les interventions, 149 décisions ont été remises aux bénéficiaires de logements RHP de Boufhima, au profit des familles de Boufhima et de Tazrout, sachant que dix avaient déjà été remises lors de la cérémonie organisée à la veille du 11 décembre à Tizi-Ouzou. Quant à l’habitat rural, 46 citoyens de la commune d'Aït Yahia Moussa ont été attributaires des décisions d’aides.

Amar Ouramdane