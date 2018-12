Le confortement du pont de la ville lancé

Par DDK | Il ya 59 minutes | 83 lecture(s)

Pour mieux sécuriser les anciens ouvrages d'art, notamment les ponts situés à l'entrée des centres urbains, le pont de Boghni reliant les deux rives de l’oued de Boghni fait l'objet ces jours-ci d'une opération de confortement et d'entretien. Selon le subdivisionnaire des travaux publics de la daïra, «le projet en cours rentre dans le cadre des programmes sectoriels». Et d'ajouter que les travaux consisteront en l'entretien et revêtement du tablier du pont et le sablage des poutrelles et tout ce qui relève de l'étanchéité». Sur un autre plan, il est question aussi de mettre en œuvre une opération de décapage de la chaussée pour la mettre à niveau des passages réservés au piétons et éviter la stagnation des eaux pluviales». Pour rappel, cet ouvrage essentiel pour lier le grand centre urbain et la zone urbaine située à la périphérie en allant vers Draa El Mizan, a été construit à la fin des 60 avec une capacité de résistance d'environ 20 tonnes. Mais, pour mieux le préserver et éviter tout risque sur l'ouvrage, la commune a procédé, dans le cadre du plan directeur de la circulation, à l'interdiction du passage des camions aux poids lourds. Pour exécuter cette décision, il a fallu attendre la réception définitive du projet de réalisation d'un autre ouvrage, et par conséquent une autre voie d'évitement pour rallier le CW128. La mise en service de cette nouvelle route a permis le désengorgement de la ville devenue au fil des années un goulot d'étranglement à cause d'une circulation intense des véhicules. Enfin, il faut signaler que le chef-lieu communal dispose d'une rocade située en amont du centre urbain, ce qui a permis aux usagers de la route des localités d'Ait Mendes et des communes de Bounouh et d'Assi Youcef de rallier la ville de Tizi-Ouzou sans contraintes .

M Haddadi.