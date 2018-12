Remise de 145 pré-affectations

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Une cérémonie de remise des décisions de pré-affectation aux 145 bénéficiaires de logements réalisés dans le cadre du programme de la résorption de l'habitat précaire (RHP) a eu lieu, avant-hier, au siège de la daïra de Tizi-Gheniff.

«Nous attendions depuis longtemps la réalisation des ces projets. Aujourd’hui, je suis très contente d'être avec mes voisins de longue date parce que notre recasement dans la cité HLM remonte aux premières années de l'indépendance», dira toute heureuse une femme d'un certain âge. Pour les pré-bénéficiaires, c'est un acquis pour tous. «Nous remercions les autorités locales d'avoir agi en sorte à ce que nous bénéficions de logements décents. Nous avions vraiment trop souffert. Pour nous, ce ne sont pas seulement des pré-affectations car nous savons que nous n'avons rien bénéficié ailleurs», déclarera un habitant de la cité dite du «Stade». La cérémonie a été coprésidée par le maire et les élus, et ce, en présence des élus, des autorités locales et des corps de sécurité. «C'est un grand pas accompli jusque-là. Nous souhaitons que les décisions d'attribution définitive ne tarderont pas à arriver. Maintenant, c'est à la Caisse nationale du logement (CNL) de faire ce travail. S'il y a des citoyens qui ont bénéficié de quelque chose, automatiquement ils seront débusqués. Mais, je ne pense pas que c'est le cas parce que nous nous connaissons tous. Des enquêtes approfondies ont été déjà faites», soulignera Djamel Mahmoud, en sa qualité de maire. Pour ce dernier, tout le monde a été satisfait. «C'est la majorité écrasante qui en a bénéficié. Nous avons même des célibataires. Ceux-ci sont classés suivant leur âge», expliquera-t-il. Au total, ils étaient 145 citoyens auxquelles ont été remises les pré-affectations. Ces projets sont conçus pour éradiquer deux anciennes cités, à savoir la cité du Stade et la cité HLM. Concernant les deux sites déjà prêts où il y a respectivement 67 logements et 78 logements, notre interlocuteur dira encore qu'ils sont dotés de toutes les commodités nécessaires (eau, gaz naturel, électricité et assainissement). C'est dire qu'ils ne manquent de rien pour accueillir ces familles dès le verdict final de la Caisse nationale du logement contrairement à certains sites occupés sans commodités, à l'exemple de la cité dite de la Gendarmerie, où même l'accès est encore dans un état lamentable. En tout cas, ces familles doivent encore patienter quelques mois parce que la CNL passera d’abord au peigne fin les listes des pré-bénéficiaires.

Amar Ouramdane