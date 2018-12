300 millions pour des bacs à ordures

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

Pour mieux organiser la collecte des ordures ménagères et éviter la prolifération des décharges sauvages près des quartiers et cités de la ville, la commune de Boghni a réservé 3 millions de dinars pour l'achat de bacs à ordures. Cette somme a été décidée à l'occasion du vote du budget primitif de l'année 2019. Ainsi, depuis avant-hier et sans trop attendre, l'acquisition des premiers bacs a été déjà concrétisée, ce qui a permis de doter les cités situées en périphérie de ce moyen de stockage des sacs d'ordures ménagères. Les cités des 166 et 49 logements LSP sont les premières à recevoir plus d'une vingtaine de bacs qui seront déployés par les habitants dans des lieux sûrs. Cette opération se poursuivra, affirme-t-on du côté de l'APC, dans toutes les zones répertoriées comme étant sensibles, notamment au lieu-dit El-Harrach, devenu au fil du temps une décharge à ciel ouvert difficile à contrôler. «D'autres points noirs seront traités et des bacs seront placés à la cité Chouhada et dans les villages», affirme le président de l'APC qui se dit «soucieux d'organiser la collecte des ordures et des déchets en tous genres». Mieux encore, dans le cadre du même budget, une marge est laissée pour l'acquisition des bennes à ordures ménagères avec caissons. Tout ce dispositif vise à éliminer et à éradiquer les montagnes d'ordures qui continuent de joncher les routes donnant accès aux cités situées à la périphérie du centre urbain. Toutefois, les citoyens appréhendent les retards constatés dans le passage des camions à bennes tasseuses et le manque de constance dans la collecte en raison des pannes répétitives du matériel roulant de la commune. À ce sujet, il faut savoir que l'Assemblée communale a réservé plus de 4 millions de dinars pour louer des moyens de collecte privés, en plus de la somme colossale avoisinant le 1 milliard de centimes pour payer les droits d'accès au CET de Boghni.

M Haddadi.