Le mouvement associatif au secours des démunis

Les membres de l’association Arach El-Khir de la wilaya de Tizi-Ouzou ont lancé, récemment, une campagne de collecte de produits alimentaires et de vêtements au profit des nécessiteux de la commune de Tadmaït, sous le slogan «Une petite part de vos courses pour sauver une famille». L’objectif de l’opération c’est de porter assistance aux familles diminues de la région, notamment en ces moments de froid, a-t-on appris des responsables de l’association. «Cette fois-ci, nous avons ambitionné notre première action de la collecte de produits alimentaires et certains autres produits tels les vêtements et couvertures afin que les diminués de la commune de Tadmaït puissent faire face à la rudesse de l’hiver», dira Azizi Hanssal, président de l’association Arech El-Khir. Et d’ajouter : «Pour cette campagne d’aide aux familles nécessiteuses, nos membres ont déposé des corbeilles auprès de tous les commerçants de la ville de Tadmaït pour les sensibiliser sur l’importance de cette action et les inviter par la suite à participer à cette initiative de bienfaisance au profit de cette catégorie de gens pour leur permettre de passer un hiver au chaud et sans manque de nourriture».

