Du gazon synthétique pour le stade

Équipe SDF faute de stade depuis deux ans, la JSD (Jeunesse Sportive du Djurdjura) de la commune d’Ath Bouyoucef ne tardera pas à rentrer au bercail, au grand bonheur de ses supporters qui auront enfin l’occasion de suivre les matchs de football à domicile. Selon le maire d’Ath Bouyoucef, Hamid Oudjoudiouada, «le stade communal sera fin prêt d’ici deux mois environ, vu que les travaux qui restent à réaliser peuvent être terminés d’ici-là. La mise en place du gazon synthétique est déjà terminée depuis un bon moment, et l’entreprise qui en a la charge a procédé, avant-hier, à son sablage et à la pose de la gomme, ainsi que la mise en place des bandes blanches délimitant l’aire de jeu. Même si le plus dur est déjà réalisé, il reste encore de nombreux et néanmoins importants travaux à accomplir avant que le stade ne soit livré aux sportifs». Notre interlocuteur citera la mise en place des bois et de l’éclairage qui permettra aux jeunes d’activer même de nuit. Une clôture en dur le long de la RN15 qui longe l’infrastructure sportive devrait, également, être réalisée dans les jours à venir, tout autant que la mise en place des filets pare-ballon. Quant aux gabionnages servant jusqu’à maintenant de mur de soutènement, ils seront aménagés et revêtus de béton pour les transformer en tribune pouvant accueillir deux mille spectateurs environ. Les nombreux supporters qui suivent la JSD s’en contenteront pour le moment, en attendant l’érection d’autres gradins. La commune pourrait avoir besoin de plus de places lors d’éventuelles manifestations sportives ou artistiques qu’elle ne manquera pas d’organiser en plein air. Les vestiaires construits sur les lieux depuis longtemps sont en voie d’aménagement pour les rendre plus fonctionnels. Il faut dire que la domiciliation, à Tizi Rached, des différentes catégories dont le nombre dépasse quatre-vingt athlètes, revient chère à la commune qui doit débourser, chaque semaine, plus de trente-mille dinars en frais de restauration et autres. Notons que le stade d’Ath Bouyoucef s’étend sur 98 mètres de long et 50 mètres de large, représentant la surface de jeu, à laquelle il faut ajouter trois mètres de main courante et six pour les endroits réservés aux dirigeants. Avec une telle réalisation, Ath Bouyoucef devient l’unique commune de montagne à posséder un stade de football gazonné et répondant aux normes de la fédération algérienne de football.

