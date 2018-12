Le maire interpellé !

Par DDK | Il ya 35 minutes | 30 lecture(s)

Les habitants de la cité 80 logements (Cnep), sise au chef-lieu communal de Tadmaït, se plaignent de la dégradation de leur cadre de vie.

Ils relèvent surtout l’état des pistes menant vers ce bourg qui deviennent impraticables et embourbées durant les intempéries. En effet, selon les témoignages de certains résidents de la localité, les deux ruelles menant vers leur quartier se trouvent actuellement dans un état lamentable, elles sont boueuses et embourbées, car elles n’ont jamais été aménagées depuis le début des années 1990. «Dés que les premières averses arrivent, les deux pistes menant vers notre cité deviennent boueuses et impraticables. De plus, nous avons jamais cessé d’interpeller les services concernés au niveau des autorités locales pour prendre en charge l’aménagement des ruelles menant vers la cité 80 logements (Cnep), mais en vain. La situation n’a pas changé depuis l’édification de ce quartier durant les années 1990», regrette Karim, l’un des habitants de la localité. Et d’ajouter : «Pourtant, le revêtement de ces deux pistes de 100 m chacune, oubliées par les maires qui se sont succédé à la tête de l’APC, ne nécessite pas un grand budget, il suffit uniquement un peu de volonté chez nous responsables locaux». Par conséquent, les habitants de cette cité interpellent les autorités locales à agir en urgence et de procéder à l'aménagement de ces deux ruelles afin qu'ils puissent circuler librement et sans trop de peine. Par ailleurs, ces mêmes habitants se plaignent de la dégradation de leur réseau d’assainissement car les conduites en PVC sont vétustes et vulnérables, a-t-on appris sur place. «Les conduites en PVC du réseau d’assainissement de notre quartier sont vétustes et elles éclatent souvent en plusieurs places. Il y va de notre santé et celles de nos enfants. Ce qui accentue notre souffrance sont les odeurs nauséabondes qui proviennent de ces endroits», regrette un autre habitant de ladite cité. Pour remédier à cet état de fait, les riverains exhortent les services concernés à rénover en urgence le réseau d’assainissement de cette bourgade, car la situation dans laquelle ils vivent est actuellement lamentable.

Rachid Aissiou