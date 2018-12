Curage d’une trentaine de caniveaux

Par DDK | Il ya 35 minutes | 23 lecture(s)

Une trentaine d’ouvrages servant à l’évacuation des eaux pluviales ont été rouverts après une opération de curage lancée, depuis octobre, par les services municipaux d’Aït Bou Youcef. «Nous avons procédé à l’ouverture de pas moins de 30 ouvrages obstrués soit naturellement, soit par des particuliers, dont certains ne fonctionnent pas depuis plus de trois décades», a déclaré le maire, Oudjoudi Ouada Hamid. «C’est une programmation scindée en deux opérations incluant évidemment les ouvertures de caniveaux (….) La première opération concernant un nombre de 15 ouvrages longeant la RN15 à partir de Sidi Ali Ouyahia jusqu’au chef-lieu communal», ajoutera notre interlocuteur. «Quant à la seconde opération, elle concernera le tracé longeant Tachekirt - Tizi Oumalou et elle englobera tous les ouvrages et caniveaux restants, y compris ceux situés à l’intérieur de nos villages ainsi que le nettoyage des réseaux d’assainissement que nous espérons achever le plutôt possible», tient à souligner le maire de la localité, dont le village Tiferdoud a remporté le premier prix Aissat Rabah du village le plus propre de la wilaya de Tizi-Ouzou de l’édition 2017.

M. A. B