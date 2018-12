Par DDK | Il ya 35 minutes | 25 lecture(s)

Ouaguenoun fait partie des communes Algériennes à vocation agricole. Située sur de vastes plaines et disposant d’un barrage construit dans les années 60, le potentiel de cette dernière est gigantesque. De l’agriculture maraîchère à celle du blé et de l’élevage, la région peut s’imposer comme un pôle de l’activité agricole par excellence. Mais, hélas, avec tout ce potentiel, la commune se retrouve avec moins d’une dizaine d’agriculteurs et une production agricole anéantie. En effet, aujourd’hui, l’agriculture est au ralenti si ce n’est à l’arrêt. La culture du blé qui subsiste encore, est pratiquée difficilement par quelques agriculteurs dans la commune de Timizart. A Djebla, où ce créneau était fort, il ne reste plus que quelques agriculteurs dans l’activité maraîchère. Les autres ont changé d’activité pour d’autres horizons plus cléments. Un nombre d’agriculteurs se sont reconvertis à l’élevage en exploitant les étendues de terres cultivables comme pâturages. Ce déclin de l’activité agricole a, à l’origine, plusieurs causes. Pour les agriculteurs, la politique agricole ne se décide pas au niveau d’une commune. Cette raison a également des causes corollaires à l’instar de l’abandon du barrage de Djebla. Ce dernier, réalisé en 1967 dans le cadre de la politique nationale agricole, se retrouve aujourd’hui dans un état d’envasement avancé. Les exécutifs communaux qui se sont succédé ces dernières années se sont tous heurtés à ce problème soulevé par les agriculteurs qui résistaient encore. Mais les travaux nécessaires pour le désengorger étaient financièrement au-dessus des capacités des communes. Ce qui laissera ce barrage dans l’abandon malgré son inscription, il y a de cela plusieurs années. Cependant, ces dernières années, face à cette situation, des voix parmi les jeunes s’élèvent pour proposer des solutions. Un cadre propice se trouve d’ailleurs en place pour laisser libre cours à ces réflexions à des propositions novatrices. Un conseil consultatif vient d’être mis en place pour les propositions des citoyens. Ce conseil créé il y a de cela des années et remis au goût du jour ces dernières semaines, devrait s’élargir à ce genre de proposition pour redynamiser le secteur agricole qui est en réalité la vocation de la commune d’Ouaguenoun.

Akli N.