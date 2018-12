Le revêtement de plusieurs routes entamé

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

Le revêtement tant attendu des routes par les citoyens vient d’être lancé au niveau de la localité de Larbaâ Nath Irathen, au grand bonheur des usagés. En effet, deux entreprises sont retenues pour prendre en charge le revêtement de plusieurs routes et chemins de wilaya. La première entreprise retenue vient déjà d’achever le tronçon de 1,5 km reliant la rue colonel Mohamedi Saïd (Ledjenane) au chef-lieu, mais aussi l’axe menant vers la piscine et la salle de sports sis à Ledjenane, ainsi que l’axe routier menant vers l’EPH qui est dans un état lamentable. Aussi, l’entreprise en question a réalisé le tronçon menant de la rue Laïmèche Ali vers le chef-lieu. «Ces opérations sont exécutées dans le cadre des PCD, pour un montant de 900 millions de dinars», dira Lounis Mohand, maire de Larbaâ Nath Irathen, précisant qu’une autre entreprise lancera incessamment les travaux de revêtement dans le cadre des projets sectoriels. Les routes et les chemins de wilaya concernés sont, entre autres, le tronçon menant au village Taourirt Mokrane, sur une distance de 5 km, la RN15, la rue menant d’Aït Atelli vers l’école primaire du village, ou encore celles de Thigilt Hadj Ali, Imainserne, Tagumount Boudfel et Ighil Tazert. Concernant les projections d’inscription pour l’année 2019, on citera le CW5 vers Ighil Guferi, le CW1 vers Thakhouth qui connaîtra des élargissements, ou encore la route d’Aboudid vers Thagumout Ihadadene, ainsi que les villages Taza et El Kentra. Ce qui fait un total de 25 kmà refectionner. L’édile conclura en disant : «Nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour prendre en charge l’ensemble des rues et routes pour permettre aux usagés de circuler sans désagréments».

Youcef Ziad