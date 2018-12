Brèves de Draâ El-Mizan

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Deux salles de soins pour bientôt

Les villages Bezzazoua et Igarichène, dans la commune de Draâ El-Mizan, auront bientôt leurs salles de soins. En effet, pour le premier village, il s'agit de deux salles de classe désaffectées qui ont été aménagées en unité de soins, alors que pour le deuxième c'est une opération réalisée dans le cadre des PCD. «Ces deux salles viendront soulager les habitants des deux villages, notamment ceux de Bezzazoua qui souffrent le martyr pour une simple injection ou un changement de pansement, quand on sait que ce village est situé à plus de douze kilomètres du chef-lieu communal», confiera une source proche de l'APC. Selon le même interlocuteur, des démarches seront entamées incessamment auprès de la direction de la santé et de la population de la wilaya pour les prendre en charge en moyens humains et matériels. À noter que pratiquement tous les villages importants de la municipalité sont dotés de ce genre de salles. Certaines d'entre elles subissent des réfections à l'exemple de celle implantée au village Henia, livrée à la fin des années 80.

Quatre abribus en cours d’installation

Si le projet de réalisation de la gare routière est reporté suite à sa délocalisation du côté de Boufhima, les aires de stationnement des fourgons et de bus, elles, ont été presque toutes déplacées en dehors de la ville. Il ne reste que celle située en contrebas du siège de la daïra à destination de Tizi-Ouzou, qui est très fréquentée. À ce niveau, les voyageurs se plaignent de tous les manques, notamment d'abribus. D'ailleurs, ils sont exposés aussi bien au soleil brûlant durant l'été qu'aux pluies en hiver. Quatre abribus sont en cours d'installation à cet endroit. «Ils ne tarderont pas à être livrés d'autant plus que ce sont des abribus prêts, ce qui soulagera les voyageurs. Seulement, nous espérons qu'ils ne subiront pas des dégradations comme c'est le cas de ceux installés à proximité du lycée Ali Mellah où encore ceux situés devant le CEM Krim Rabah destinés aux voyageurs vers Frikat et Henia», dira une source proche du projet. Il est attendu aussi de voir l'arrêt à destination de Boghni bénéficier d'au moins d'un abribus.

La relance de l'évitement au menu

«Nous devons consentir des efforts afin de relancer le projet d'évitement. C'est très important et même une priorité pour protéger la route principale traversant le centre-ville. Sans cet évitement, le bitume ne tiendra jamais quelle que soit la nature de l'opération subie. Vous voyez qu'elle est entièrement délabrée à cause du passage des véhicules de gros tonnage», dira un membre de l'exécutif communal. À noter que ce projet a pris énormément de retard quand on sait qu'il a été lancé depuis maintenant plus de huit ans. Parmi les raisons de ce retard, il est à signaler que la relance du projet est conditionnée notamment par le délogement des familles du bidonville surplombant l'hôpital Krim Belkacem. En effet, ces familles attendent la livraison des logements RHP sis sur la route de Henia. «Une fois ces familles relogées, le projet se poursuivra, d'autant plus que les démarches de la relance des travaux au niveau des logements RHP est imminente», soulignera le même responsable. Pour ce dernier, l'argent est disponible et la volonté de la DTP est exprimée à ce sujet. À souligner que cet évitement est une voie qui permettra aux véhicules lourds de ne plus transiter par le centre-ville. Il prend naissance à partir de l'hôpital jusqu'à la RN30 vers Boghni. Du coup, la circulation routière en ville sera plus fluide et les désagréments causés aux commerçants et aux habitants du centre-ville seront éliminés.

Amar Ouramdane