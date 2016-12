«La pratique n’a pas encore pris»

Par DDK | Il ya 14 heures 2 minutes | 331 lecture(s)

à l’initiative du bureau de Béjaïa de l’Association nationale des médiateurs judiciaires, un séminaire national de formation des médiateurs judiciaires sur les techniques de base de la médiation a été organisé, dernièrement, au centre culturel islamique Mouloud Kacem Nait Belkacem de Béjaïa. Cette rencontre, la première du genre, a regroupé en plus des médiateurs judiciaires des wilayas d’Alger, de Béjaïa, de Bouira, de Tizi-Ouzou, d’Oum-el-Bouaghi, de Jijel, de Sétif et de Bordj-Bou-Arreridj, plusieurs responsables de la wilaya de Béjaïa, des parlementaires et des représentants de la société civile. Les travaux de la rencontre, lit-on dans le communiqué de presse de l'ANMJ, ont surtout consisté en des «communications d’experts dans le domaine de la médiation et touchant tous les problèmes relatifs à la médiation judiciaire en Algérie, qui existe depuis sept ans déjà, à la faveur de la loi du 25 février 2008, portant code de la procédure civile et administrative». La pratique de ce mode de règlement des conflits, souligne le même communiqué, «n’a pas rencontré le succès escompté dans les tribunaux et sa mise en œuvre n’est pas très développée». En effet, le chef de bureau des médiateurs judiciaires de la Cour de Béjaïa, Mohamed Khimoum, a mis l’accent sur le fait que «les citoyens ont de plus en plus recours à la justice pour le règlement des problèmes qu’ils rencontrent dans leur vie de tous les jours. Et la demande judiciaire est en augmentation, si bien que les tribunaux sont aujourd’hui surchargés et que le volume des affaires ne cesse d’augmenter au fil des années». De ce fait, continue, Mohamed Khimoum, «le législateur algérien a décidé du recours à une prise en charge plus responsable des conflits, à travers l’initiative de la médiation judiciaire instaurée par la loi». Les exposés, les débats et les échanges entre participants ont permis, conclut le communiqué, d’identifier les véritables problèmes que connait la médiation et les conséquences de celle-ci.

B Mouhoub