«On encourage les entreprises à la culture de la concurrence»

Par DDK | Il ya 14 heures 12 minutes | 284 lecture(s)

«Il est dans l'intérêt des entreprises de suivre une démarche volontaire pour se conformer aux règles d'une concurrence saine et loyale». C’est ce qu’a affirmé le président du Conseil de la concurrence Amara Zitouni lors d'une journée d'étude sur le programme de conformité aux règles de la concurrence, organisée mardi passé à Alger, dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association avec l'UE (P3A). Selon lui, un programme a été lancé, récemment par ledit conseil «pour encourager les entreprises à s'approprier la culture de la concurrence». Ce programme, dont l'adhésion est volontaire, permet aux entreprises «d'instaurer une véritable culture de la concurrence et prévenir les risques d'infraction, dont les ententes et les abus de position dominante ou monopolistique, et les prix abusivement bas». En effet, le conseil encourage, a-t-il soutenu, les entreprises à se doter d'un programme de conformité aux règles de la concurrence que ce soit sur une base autonome, ou en l'intégrant à leur politique de conformité aux normes : commerciales, de consommations ou celles fiscales des marchés publics. De son côté, Mourad Medjnah, expert dans le domaine de la concurrence, a indiqué que la mise en place d'un programme de conformité dans une entreprise ou organisme s'inscrit dans une stratégie de régulation volontariste de prévention de la gestion des risques concurrentiels. A retenir que depuis son lancement en avril 2016, le programme n'a vu, à ce jour, l'adhésion que de sept entreprises nationales, à savoir Sonatrach, Naftal, Sonelgaz, Asmidal, Algérie Poste, Mobilis et Condor, sur les 71 entreprises contactées par le Conseil de la concurrence. Il est utile de souligner que cette journée s'inscrit dans le cadre des actions de sensibilisation, quant aux avantages d'une concurrence saine et loyale.

S. S.