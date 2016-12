Saisie de 22 707 supports audiovisuels contrefaits

Par DDK | Il ya 13 heures 58 minutes | 320 lecture(s)

Pas moins de 22 707 supports audiovisuels et multimédia (CD, DVD et DVX) contrefaits ont été saisis par l’Office national des droits d’auteurs et des droits voisins (Onda), agence de Béjaïa, depuis le 1er janvier jusqu’à fin novembre dernier. Un total de 1997 supports contrefaits a été saisi pour le seul mois de novembre. Cette annonce a été faite par le responsable de cet organisme à Béjaïa, en marge de la tenue du 1er colloque national sur l’artiste, organisé par l’association «ACAI Inazuran», en collaboration avec l’Onda, sur le thème «l’artiste et l’économie». Cet événement, dédié aux défunts Kheloui Lounès et Ammar Ezzahi, décédés dernièrement, s’est tenu du lundi au mercredi derniers, au niveau de la maison de la culture Taos Amrouche de Béjaïa. Cette importante saisie de supports contrefaits a été effectuée par les agents de l’Onda, grâce à l’apport des éléments de la sûreté de wilaya, dans le cadre de la lutte contre le piratage et les atteintes à la propriété intellectuelle et artistique. Les produits saisis ont été gravés ou dupliqués sans autorisation par des marchands malveillants. En plus des compilations d’œuvres musicales, les supports illicites saisis contiennent des produits cinématographiques, des jeux vidéo et des logiciels informatiques. La majorité de ces supports piratés a été saisie au niveau des marchés hebdomadaires, mais aussi sur les trottoirs des grandes rues. Des dizaines d’individus ont été arrêtés et auditionnés à l’issue de ces saisies. Pour rappel, l’Onda et la direction générale de la sûreté nationale ont signé en 2012 un protocole de coopération, pour la lutte contre le piratage et l’atteinte à la propriété intellectuelle et artistique. Ce protocole, signé entre les deux parties, confère aux officiers de la DGSN et aux agents assermentés de l’Onda des prérogatives d’intervenir dans le cadre de la lutte contre le piratage.

Boualem S.