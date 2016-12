«La localité sera entièrement raccordée au gaz naturel»

Par DDK | Il ya 14 heures 6 minutes | 389 lecture(s)

Le wali de Bouira, Mouloud Chérifi, a effectué, avant-hier, une visite de travail dans la commune de haute montagne d'Aghbalou, l'une des plus déshéritées de la wilaya.

La première escale fut la localité d’Ammouche implantée sur la partie basse du territoire de la commune, à la limite de la commune de Chorfa. Il y a procédé à la mise en service du gaz naturel au profit de 307 foyers. Un projet qui a été réalisé et livré un mois avant les délais, sachant que les travaux ont démarré en février dernier pour une enveloppe financière de l'ordre de 27 283 311,00 DA.

Le cortège s'est ébranlé ensuite en direction d'Ath Hamdoun où l'attendait une foule de villageois. Sur place, le wali a entamé une tournée à travers le village qui le mena d’abord au mur de soutènement de l'école primaire Chiya Makhlouf. Un ouvrage de quelque 60 m de long et 3 m de haut qui menace de s'effondrer à tout moment. Il a fait l’objet d'une expertise technique en 2015 par le CTC, dont les résultats sont la démolition pure et simple. Le wali ordonnera sur place qu'il soit inscrit parmi les points noirs pour sa prise en charge en urgence.

Un peu plus loin, les villageois l’interpellèrent au sujet de l'état de délabrement dans lequel se trouve une école primaire réalisée dans un profond ravin dans la périphérie nord du village. Infrastructure qui n'a jamais été mise en service, qui s’est transformée un temps en lieu de débauche, avant d’être cédée à la direction de la culture après une délibération de l'APC.

Le wali donnera des instructions fermes au directeur de la culture, présent, pour sa restauration en urgence et sa mise à la disposition du mouvement associatif du village. Par la suite, des fiches techniques relatives à l'aménagement d'un accès piétonnier, à la réhabilitation de l'aire de jeux et au raccordement à la fibre optique, lui ont été présentées.

Au village voisin d’Ivehlal, le wali inspectera le projet de réhabilitation de la voie d'accès qui le relie au CW10 sur une distance de 8 km, sur le chantier duquel on lui fera une présentation du réseau routier de la commune et de celui de la fibre optique.

Au niveau du chef-lieu communal, à Takerboust, M. Cherifi et la délégation qui l'accompagnait ont commencé la visite par le service de biométrie abritée par une aile exiguë de la mairie, pour ensuite se diriger vers le carré des martyrs à proximité du musée du chahid.

L’AEP, l’autre souci des villageois

Le wali Chérifi se verra exposer l'épineux problème du raccordement du chef-lieu de la commune de Takerboust au gaz naturel. Sur les 4 500 foyers recensés au niveau de la municipalité, seuls 2 200 sont raccordés à l’heure actuelle. 1 469 sont, selon les termes techniques, opérationnels et 800 foyers attendent toujours l'arrivée de cette commodité.

Il sera fait état d’un projet d'extension comprenant 11 sites au profit de 138 foyers de la commune qui a été inscrit et retenu. Le wali s'est attardé sur ce projet et il s'est engagé à faire le nécessaire pour permettre à l'ensemble des citoyens de cette commune d'accéder au gaz naturel. La délégation entamera ensuite une visite à travers la rue principale de Takerboust, avant de passer en revue le projet PSD d'amélioration urbaine et celui de l'aménagement en PCD.

Une foule impressionnante accompagnera la délégation tout au long de la tournée et le wali écoutera patiemment les citoyens qui lui exposeront leurs préoccupations. A Vouaklane, en plus de l'inspection du projet de réalisation de 100 logements LPL, le wali est allé à la rencontre des handballeuses du club JSCA, plusieurs fois médaillées au niveau régional et national.

Dans cette même localité, une fiche technique du projet de raccordement de la commune au réseau d'AEP à partir de la source noire de Saharidj lui a été présentée en même temps que la présentation du secteur de l'agriculture. Le dernier point inscrit au programme de cette visite était le village de Selloum. Une visite qui s’est faite à la nuit tombée, mais une foule de villageois l'attendait là aussi.

Le wali a tenu à s’entretenir avec les citoyens, notamment les représentants du comité des sages, qui se sont focalisés sur l'épineux problème des longues ruptures de l'AEP. D’autres problèmes ont également été abordés et le wali a promis de revenir rapidement pour s'enquérir, à tête reposée et dans le calme, de la situation de ce village. Pour rappel, le village de Selloum a enregistré plusieurs affaissements de terrain l’hiver dernier. Ceux-ci ont fragilisé plusieurs habitations, dont les occupants ont été évacués en catastrophe mais n’ont toujours pas été recasés à ce jour.

Oulaid Soualah