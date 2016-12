Les titulaires de DEUA interpellent Sellal

Par DDK | Il ya 14 heures 4 minutes | 538 lecture(s)

Les titulaires des Diplômes d'études universitaires appliquées (DEUA) contestent avec force le contenue du décret n° 16-280, qui prévoit leur classement à la catégorie 11 du groupe A. «Ce décret ne répond guère à leurs attentes», a déploré le comité national des détenteurs de DEUA. Devant cet état de fait, cette catégorie de travailleurs demande l’intervention du Premier ministre dans les plus brefs délais, afin de mettre fin à ce qu’ils qualifient d’ «injustice» de la part de la direction de la fonction publique qui a classé des milliers de travailleurs et fonctionnaires à un grade inférieur avec les conséquences que cela implique sur le salaire et la carrière. «Nous interpellons le Premier ministre à intervenir avant que la direction de la fonction publique envoie la loi réglementaire et le contenu de ce décret aux différentes administrations et entreprises, qui leur explique comment procéder à son application», lit-on dans le communiqué de cette entité syndicale. Les titulaires de DEUA regrettent le fait de voir que l’application du décret n° 16-280, tant réclamé, va au bénéfice d’autres diplômés. Le comité réaffirme encore une fois la détermination des titulaires de DEUA à faire valoir leurs revendications, notamment la comptabilité de leurs années de travail et la prise en compte de l’effet rétroactif et de l’expérience professionnelle des fonctionnaires dans la promotion. À noter que le décret présidentiel 304/07 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires a été abrogé par le nouveau décret 14-266 du 28 septembre 2014, mais il n’a pas encore été appliqué. Ce qui a suscité la colère des détenteurs du DEUA qui demandent l’application de ce dernier décret présidentiel et la révision de la classification de cette catégorie de travailleurs du 13 à l’échelle 15. Les détenteurs du DEUA exigent également la revalorisation de l’expérience professionnelle et le calcul des années de travail dans la révision de la classification de cette catégorie de travailleurs.

L O Challal