Un chantier menace des habitations avoisinantes

Il ya 14 heures 13 minutes

Cela fait une quinzaine de jours que l’APC de Bouzeguène a lancé une opération de démolition du siège de l’ADE pour réaliser un nouveau bloc administratif. Cependant, le terrain est en proie à un glissement inquiétant, depuis mardi dernier. «On en est aux fondations et à cause de la présence d’un poteau électrique, l’entreprise n’a pas pu avancer. On n’a pas pu ni construire le mur de soutènement ni entamer la réalisation de la plateforme. Les dernières pluies ont engendré un début de glissement de terrain qui menace des habitations avoisinantes», dira le maire qui, avec quelques élus et des éléments de la sûreté de la daïra, dit avoir passé la nuit à guetter tout développement de la menace, aux côtés de la Protection civile. «Je me suis engagé à prendre en charge le démantèlement du poteau. Nous avons saisi par courrier à ce sujet le directeur de l’agence locale de la SDC, mais en vain. Nous avons passé la nuit sur place pour voir l’évolution du phénomène. Les habitants du voisinage sont très inquiets et nous avons alerté les responsables du secteur. Nous espérons qu’ils interviendront en urgence pour éviter une catastrophe», dira M. Bessaha Mourad, maire de Bouzeguène. Les habitants du chef-lieu de Bouzeguène quant à eux pointent du doigt l’entreprise qui a engagé les travaux en période de fortes chutes de pluies.

Fatima Meziane