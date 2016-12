Par DDK | Il ya 13 heures 56 minutes | 463 lecture(s)

Des éléments de la Protection civile de l'unité de Tigzirt sont intervenus, hier matin, pour l'évacuation d'une personne, retrouvée morte au bord de la mer à la plage Tassalast, dans la commune et daïra de Tigzirt. Non identifiée, la victime, de sexe masculin, âgée entre 30 à 40 ans, a été évacuée vers l’hôpital de Tigzirt. La cause du décès est encore indéterminée.

L. F.