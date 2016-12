La police au secours des SDF

Par DDK | Il ya 15 heures 14 minutes | 791 lecture(s)

Aux quatre coins de la wilaya, ils sont des dizaines de sans-abris à passer la nuit à la belle étoile en ces temps de froid glacial.

à l’effet d’atténuer, un tant soit peu, leurs souffrances, la sûreté de la wilaya, en collaboration avec la Protection civile, le Croissant rouge algérien et la Direction de l’action sociale, a organisé, dans la nuit de jeudi dernier, une caravane de solidarité au profit de cette frange. La caravane a sillonné toutes les ruelles du chef-lieu de la wilaya (gare routière, quartier des 1000 logements…), pour apporter aide et soutien psychologique aux SDF des deux sexes. Dans ce cadre, des dizaines de repas chauds et des couvertures ont été offerts à ces «damnés de la terre» des temps modernes. Ce n’est pas la première fois que la Police de Béjaïa et ses partenaires viennent au secours des SDF. L’action de jeudi dernier s’inscrit dans le cadre d’un programme élaboré par la sureté de wilaya pour la présente saison hivernale. Lors de cette opération, 39 SDF ont été pris en charge, selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Dans un premier temps, fait-on savoir, il a été procédé au recensement de tous les SDF avant d’intervenir pour leur servir des repas chauds et des couvertures et, s’ils étaient consentants, les transporter dans des centres d’hébergement. «Nos services, qui organisent des sorties sur le terrain en collaboration avec les différents organismes et institutions locales (…) tentent, en se rapprochant des sans abris, privés de la chaleur familiale, d’atténuer leurs souffrances surtout en cette période hivernale. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer une prise en charge sociale de tous les sans domicile fixe et leur transfert vers des centres d’hébergement», souligne la même source. L’an dernier, faut-il le rappeler, quelque 100 sans abris ont été secourus à Béjaïa, contre 271 en 2014 et 444 en 2013. Cet exercice n’est pas de tout repos pour les hommes en bleu, du fait que certains SDF refusent de rejoindre les centres d’hébergement et de restauration mis en place par la DAS, préférant passer la nuit à la belle étoile, malgré les rudes conditions climatiques.

D. S.