La CNAS renforce son système de contrôle

«La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a décidé de renforcer son système de contrôle pour lutter contre les abus constatés, notamment dans les arrêts de travail et les médicaments». C’est ce qu’a fait savoir, jeudi dernier à Alger, le directeur général de la Caisse, Hassen Tidjani Haddam, lors d'un regroupement des responsables des cellules de contrôle interne (CCI) des agences de la CNAS. Cette dernière a renforcé, a-t-il précisé, son système de contrôle, notamment, dans les postes de dépense en matière d'arrêts de travail et de médicaments. «La Caisse enregistre des cas d'abus qui demeurent minimes et exceptionnels, notamment en matière de consommation de médicaments et de l’utilisation abusive des arrêts de travail», a encore ajouté M. Haddam. Selon lui, le recours au renforcement du système de contrôle de son organisme cible en premier lieu à préserver son équilibre financier. «L'adaptation et le renforcement du contrôle vise à préserver l'équilibre financier de la Caisse et à garantir sa pérennité, pour les générations futures, particulièrement en matière de prestations», a indiqué, M. Haddam. Le même responsable a souligné, dans ce contexte, l’importance d'affiner et d'unifier les procédures de contrôle, au niveau de l'ensemble des structures de la Caisse et offrir «une meilleure prestation de service aux assurés sociaux et leurs ayants droit, dans le cadre de l'amélioration du service public», a-t-il dit. Par ailleurs, M. Haddam a indiqué que le remboursement des médicaments vient en tête des dépenses de la CNAS avec 170 milliards de dinars par an. «La Caisse enregistre également 60 millions d'ordonnances médicales annuellement», a-t-il ajouté.

