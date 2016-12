Journée de formation au profit de la presse

Par DDK | Il ya 15 heures 22 minutes | 529 lecture(s)

«Nous œuvrons principalement pour instaurer une culture d'assurance auprès des citoyens, et nous comptons sur les journalistes pour jouer, dans cette optique, le rôle d'intermédiaire''. C'est l'une des phrases clés prononcées par M. Zitouni Djamel, directeur de l'agence de la CNAS de Boumerdès, lors de la journée de formation qu’a organisée cette instance administrative, mercredi dernier, au profit des correspondants de presse. Évacuant pour l'heure l'application des pénalités et majorations contre les récalcitrants, le responsable de la CNAS mettra en exergue la modernisation du système de fonctionnement de la caisse d'assurances sociales, surtout avec l'introduction récente de la télé-déclaration, et du paiement électronique. Il notera que son instance, disposant de centres payeurs pratiquement dans chaque commune, a établi des conventions avec des cliniques privées de chirurgie cardiaque, des centres d'hémodialyse et des maternités de particuliers, en plus de l'accompagnement des diabétiques en matière de prévention des complications de leur maladie. D'ailleurs, il tiendra à préciser que «le nombre d’hémodialyses que l'agence locale prend en charge dépasse celui enregistré au niveau des structures sanitaires de la wilaya». Le même responsable, citant le transfert prochainement de la clinique ORL d'Alger vers Boumerdès, notera l'augmentation du nombre de titulaires de la carte Chiffa, donnant accès aux soins gratuits pour les malades chroniques, et à hauteur de 3000 DA pour chaque feuille de maladie présentée par d'autres patients. «Désormais, nous renforcerons le contrôle de nos assurés qui présentent plusieurs feuilles de maladies pour une même journée'', a t-il averti . Il nous apprendra que cet organisme autonome, spécifique et à caractère social, n'est pas déficitaire, à présent, avec une recette de 1, 465 milliards de centimes, selon le chiffre enregistré à la fin d’octobre 2016. Tant à Boumerdès que dans d'autres wilayas, un autre échéancier a été accordé jusqu'au 31 mars de l'année en cours pour les employeurs afin de déclarer leurs salariés et s’acquitter impérativement des cotisations de la sécurité sociale. Le divisionnaire du contentieux de l'instance susmentionnée, Mokrani Said, mettra, quant à lui, en relief les actions de contrôle inopinées contre le recrutement informel des travailleurs. ''Ces derniers doivent être conscients et éviter un tel trafic de main d'œuvre, qui les prive de nombreux bénéfices en plus de la pension de retraite, en cas de non affiliation à la sécurité sociale'', expliquera t-il, en rappelant que la cotisation est de 35%, dont 9% sont recouverts par le salarié, lui même. Le même intervenant avertira que la CNAS pourrait, en dernière instance, durcir les sanctions à l'encontre des employeurs informels, en procédant, entre autres, au blocage de leurs comptes ou l'imposition d'une amende. D'autres thèmes, relatifs aux réformes de la CNAS avec des missions précises pour la cellule d'écoute et de communication, et aux avantages du paiement électronique pour les entreprises, ont été abordés par la responsable de la communication et deux cadres de la BDL.

Salim Haddou