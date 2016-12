2 872 appels reçus en novembre dernier

Par DDK | Il ya 15 heures 15 minutes | 476 lecture(s)

Pas moins de 2 872 appels téléphoniques ont été reçus sur le numéro vert 15-48 et le numéro de secours 17, durant le mois de novembre dernier, par les services techniques de la sûreté de wilaya de Béjaïa, a-t-on appris de la cellule de communication de ce corps de sécurité. Parmi ces appels reçus, un total de 1129 a été effectué par des citoyens pour appeler au secours et solliciter l’intervention des services de la police, alors que plus de 396 individus ont appelé ces deux numéros pour informer sur des accidents de circulation ou dénoncer des actes de criminalité et des tentatives d’atteinte aux personnes ou aux biens publics et privés, a souligné la même source. Par ailleurs, les mêmes services ont enregistré, à la même période, 1 347 appels émanant de citoyens qui demandaient des renseignements et orientations, ou sollicitaient l’intervention d’autres services, comme la Protection civile, en vue de secourir des blessés des accidents de la route. Si ces appels ont permis à la police de traiter plusieurs affaires et de procéder à l’arrestation d’individus en flagrant délit, ils renseignent, selon la sûreté de wilaya, sur l’éveil sécuritaire et le sens de responsabilité des citoyens de la wilaya.

Boualem S.