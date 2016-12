Décès du Cheikh Mohamed Cherif Kahar

Par DDK | Il ya 15 heures 10 minutes | 316 lecture(s)

Le président de la commission de la fetwa au Haut conseil islamique (HCI), Cheikh Mohamed Cherif Kahar, est décédé hier, vendredi, à l'âge 83 ans, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Né en 1933 au village de Tamouguert (Béjaïa), le défunt est issu d'une famille humble et conservatrice. Après avoir fait l'école coranique dans son village natal, il avait rejoint Jamaâ al-Zaytouna à Tunis en 1951, où il a obtenu un diplôme international en sciences de la chariaâ islamique. Ancien moudjahid et membre de l'Armée de libération nationale (ALN) puis militant au sein du Front de libération nationale (FLN), il avait fait partie de la délégation envoyée par le gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) à Baghdad (Irak) où il a poursuivi ses études en lettres arabes. Après l'indépendance, ce grand érudit avait publié plusieurs ouvrages avant de décrocher un doctorat en lettres arabes et enseigner à l'université d'Alger. Le défunt avait occupé plusieurs postes, notamment ceux de directeur de l'institut des sciences islamiques relevant de l'Université d'Alger. Il était également membre du Haut conseil islamique où il a présidé la commission de la fetwa depuis 1992 jusqu'au jour de son décès. L'enterrement du défunt a eu lieu au cimetière de Sidi Naâmane à Zeghara, sur les hauteurs d'Alger, après la prière du vendredi.