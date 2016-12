Une femme morte et des routes coupées

Par DDK | Il ya 15 heures 13 minutes | 596 lecture(s)

Tant attendues par les fellahs, les pluies qui se sont fortement abattues, l'avantveille de ce week-end sur le centre du pays, ont eu un effet pervers sans interruption.

À Boumerdès, les services de la protection civile ont enregistré la mort d'une femme enceinte de 37 ans, alors que leur intervention aura permis de sauver in extremis d'autres personnes des inondations. Âgée de 37 ans, la victime a été emportée à l'aube, mercredi dernier, par les eaux en furie d'un oued, entouré d'habitations précaires à El Kerma (ex Figuier), à 3 kms à l'Est du chef-lieu de la wilaya.

Son corps sans vie a été retrouvé, deux heures plus tard, au bord du même oued par les éléments de la Protection civile. Divisés en petits groupes, les sapeurs pompiers ont utilisé des moyens appropriés pour évacuer les eaux de pluie du bas des immeubles de nombreuses localités.

Par ailleurs, la circulation était fortement perturbée par les eaux pluviales durant plusieurs heures, durant la matinée de mercredi passé, particulièrement au niveau de certains tronçons de la RN12. Ce fut le cas de la sortie ouest de Si Mustapha et des intersections de Thenia et Boudouaou, où les automobilistes exprimaient leur exaspération pour cette raison.

Salim Haddou