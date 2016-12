Arrestation d’un réseau de soutien au terrorisme

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 255 lecture(s)

Zone tampon entre la capitale et les wilayas de Tizi-Ouzou et Bouira, l'Est de Boumerdès vient d'être le théâtre d'une énième opération fructueuse contre le terrorisme. En effet, les éléments de la gendarmerie nationale ont pu encore y démasquer, au cours de la semaine dernière, l'activité subversive de huit personnes au profit de l'islamisme armé, puis les arrêter. Les sources sécuritaires ne donnent pas de détails sur ce coup de filet, mais des habitants de Cap Djinet et des alentours de Sidi Daoud ont signalé, ces jours-ci, l’arrestation de nombreux suspects. Certains d'entre eux étaient, hier encore, maintenus sans lien avec l'extérieur, au niveau des instances concernées. Cette information, ajoutée à celle d'une action militaire à Djanet, a été sommairement rendue publique, hier samedi, dans un communiqué du ministère de la Défense. ''Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a saisi, jeudi dernier, à Djanet, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, tandis que la gendarmerie nationale a arrêté huit éléments pour soutien aux groupes terroristes. Il s'agit, selon toute apparence, de groupuscules résiduels de l'ancienne phalange sanguinaire d'El Ansar, sur lesquels s'exerce une surveillance sans faille depuis plusieurs mois. Preuve en est que la proportion a été, durant cette période, tangible au profit des forces locales de sécurité. L'on cite, au bas mot, l'élimination d'une vingtaine de terroristes, la capture de plus d'une quinzaine d'autres, la reddition d'au moins une dizaine d'éléments de l'ex-GSPC et la destruction d'une soixantaine de sanctuaires des sanguinaires, en moins d'une année dans cette partie de la Kabylie maritime. Les opérations de démantèlement sont, quant à elles, effectuées par intermittence par les brigades de la gendarmerie nationale et de la BMPJ. Celle d'avant-hier sera encore évidemment mise à profit dans le cadre de la maîtrise définitive de la situation sécuritaire locale. Le coup de jeudi dernier pourrait encore servir de base pour l'enclenchement d'autres offensives spectaculaires à Boumerdès et au niveau d’autres coins sensibles de la Kabylie.

Salim Haddou