L’Unpef revient à la charge

L’union nationale des personnels de l’éducation et de la formation (UNPEF) a réitéré sa détermination à recourir à une nouvelle action de protestation dans le cadre du regroupement syndical.

Le bureau national de l’Unpef s’est dit favorable à toute décision qui sera prise par l'intersyndicale pour une action de protestation plus intense, afin d'obtenir gain de cause. Dans un communiqué rendu public hier, ce syndicat dénonce "un fait accompli imposé par le gouvernement, qui maintient toujours sa décision relative à la suppression de la retraite anticipée et la retraite sans condition d’âge". Cette formation syndicale veux se mobiliser pour protester contre "la dégradation du pouvoir d’achat des travailleurs et les augmentations des prix, prévues dans la loi de finance 2017". Après un long débat, l’Unpef a fait porter la responsabilité du pourrissement dans le secteur de l’éducation au gouvernement. Devant la non satisfaction des revendications soulevées par l’intersyndicale de la fonction publique, ce syndicat a, encore une fois, interpellé le président de la République afin d’intervenir dans les plus brefs délais pour procéder au gel de la nouvelle loi sur la retraite, en raison "des répercutions négatives sur la stabilité de tous les secteurs". Cette organisation syndicale dénonce, dans le même document, une prise de décision «unilatérale et sans consultation des partenaires sociaux» du ministère de l’éducation (programme de deuxième génération, calendrier des épreuves du baccalauréat, et le calendrier des vacances scolaires). L’Unpef demande l’application, et dans les plus brefs délais, du décret présidentiel 14/266 du 29 septembre 2014, relatif à l’intégration et à la reclassification des titulaires du diplôme des études universitaire appliquées (DEUA), avec effet rétroactif, à partir de la date de sa promulgation, et appelle le gouvernement à apporter des modifications à la décision 01/12, relative à la gestion des fonds des œuvres sociales, dans le but de maintenir le principe de la solidarité et de la transparence en matière de gestion. Pour ce faire, ce syndicat appelle à la mise en place «de mécanismes pour soutenir le budget général de manière à assurer la réalisation des programmes tracés par la commission nationale et les commissions de wilayales». En outre, l’Unpef appelle à la mobilisation de tous les travailleurs, pour la réussite des prochaines actions de protestation qui seront prises dans le cadre de l’intersyndicale de la fonction publique.

