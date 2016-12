Pression sur les banques

Par DDK | Il ya 5 heures 47 minutes | 247 lecture(s)

Cela fait presqu’une semaine que les usagers des distributeurs automatiques de billets (DAB) se plaignent des désagréments rencontrés au niveau de ces machines. En plus de ne pas pouvoir effectuer des opérations de retrait en cette période de fêtes de fin d’année, où le besoin d’argent se fait plus sentir, les usagers de ces DAB ne savent plus à quel saint se vouer vu que le problème n’a pas été réglé ou du moins localisé. Les responsables au niveau des banques concernées parlent du «dysfonctionnement du réseau Internet à l’échelle nationale», la chose qui ne convainc personne du moment que les guichets à l’intérieur des banques, qui utilisent le même réseau Internet, sont de tout temps fonctionnels. Une virée à l’intérieur des banques de la ville de Tizi-Ouzou où des chaines interminables se sont constituées pour effectuer des retraits au niveau des guichets, nous a permis de constater de visu ce désagrément qui impacte négativement le moral des citoyens en cette fin d’année où diverses dépenses guettent les foyers. «Je viens de la ville d’Azazga. Depuis plusieurs jours, je ne fais qu’essayer de retirer de l’argent via le distributeur, mais en vain. Alors, je suis venu à la ville de Tizi-Ouzou mais apparemment c’est le même problème. J’ai demandé des explications au niveau de la banque, mais personne ne m’a vraiment convaincu. Alors je retourne bredouille», se désolera ce citoyen approché à l’intérieur d’une banque du centre-ville. À souligner qu’après introduction de la carte et le code, un message s’affiche: «Désolé, il se peut que votre puce est défectueuse. Veuillez contacter votre banque». Alors qu’au niveau du distributeur de la poste du centre-ville de Tizi-Ouzou, l’opération de retrait se fait sans aucun problème. D’aucuns estiment que la mise en circulation des nouvelles cartes magnétiques serait à l’origine de ce dysfonctionnement. Les jours à venir apporteront sûrement des réponses et éclaireront ces zones d’ombre. En attendant, les usagers peuvent compter, quand même, sur leurs chèques.

Hocine Moula