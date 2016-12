Solidarité associative avec les travailleurs du TRB

Par DDK | Il ya 5 heures 49 minutes | 196 lecture(s)

Le Théâtre Régional de Béjaïa est sans directeur, depuis le départ de Omar Fatmouche en retraite. Depuis, la direction du théâtre a été assurée par le directeur de la culture comme intérimaire avant que Azzedine Mihoubi ne nomme un chargé de gestion, sans moyens ni prérogatives suffisantes pour assurer le développement de l'institution. Déjà, on parlait de l'insuffisance du budget alloué au TRB qui s'était retrouvé dans l'obligation de se démener pour assurer les salaires de ses employés. Mais ne voila-t-il pas que le Ministère de tutelle vient d'informer les responsables de l'établissement de la suppression de près de la moitié de son personnel, dont 90% de ses comédiens, mettant ainsi l'organisme en périle. A l'instar des autres associations, le Café Littéraire de Béjaia, qui a l'habitude d'organiser ses manifestations dans l'enceinte de ce théâtre depuis des années, s'est montré solidaire avec les travailleurs du TRB. Dans un communiqué arrivé à notre rédaction, le CLB s'est dit "soucieux de l’avenir de l’institution et de ses employés", et se montre «solidaire avec eux». Il ajoute : «Voilà la nouvelle tragédie écrite par la tutelle dont les victimes expiatoires sont les artistes eux-mêmes. C’est le théâtre lui-même qu’on veut tuer», se disent les comédiens. Auréolé pourtant d’un prestige mérité depuis qu’il a été propulsé par son premier directeur et célèbre metteur en scène, Malek Bouguermouh, le TRB traverse présentement la période la plus grave de son histoire. «La politique d’austérité prônée par le gouvernement frappe de plein fouet cette institution culturelle. En sus des restrictions budgétaires, le ministère de la Culture annonce une compression d’effectif applicable dès le 1er janvier prochain. Vingt-cinq (25) salariés vont être sacrifiés. Parmi eux, huit comédiens sur les neuf que compte le TRB, seront ainsi projetés de la scène à la rue sans protection sociale et complètement livrés à leur propre sort», note le CLB. Ce dernier a tenu à exprimer sa solidarité avec l'ensemble des travailleurs qui ont longtemps combattu pour que le TRB soit une grande institution. C'est notamment grâce à eux qu'un Festival International de Théâtre se tient chaque année à Béjaia, malgré les conditions de travail difficiles.

N Si Yani