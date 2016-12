Par DDK | Il ya 5 heures 47 minutes | 256 lecture(s)

Le MDS a tranché sa participation aux prochaines échéances électorales, a-t-on appris, hier, de source sûre. C’est un évènement dans la vie politique du parti, dans la mesure où la dernière participation des communistes algériens aux élections remonte aux lointaines locales de 1990 sous la bannière du défunt PAGS.

Le MDS prévoit d’en faire l’annonce officielle aujourd’hui, lors d’une conférence de presse qui sera animée par le coordinateur du parti M. Hamid Ferhi, et le porte-parole M. Fathi Ghares, assure-t-on au parti. «La décision de la participation a été prise par la majorité lors d’une réunion du conseil national qui s’est tenue le 23 décembre passé», a confirmé la source, bien au fait de la chose de l’intérieur du MDS. «Un parti politique participe aux élections pour avoir le pouvoir et la possibilité d’agir et de décider pour créer le changement aussi. Le MDS s’inscrit comme tous les autres partis dans cette optique», dira notre interlocuteur pour appuyer la décision. Le Mouvement démocratique et social, selon notre interlocuteur, «est confiant» quant à son positionnement auprès de la base, et la nouvelle loi électorale «n’est, en aucun cas, un obstacle pour le parti». Par ailleurs, il est connu que le parti a vécu une période de turbulences mais un grand travail a été fait pour recoller les morceaux. Ceci dit, la question de la participation à l’élection a fait resurgir les anciens démons. En effet, le MDS est divisé en deux courants, l’un qui prônait la participation et l’autre qui voit que cette décision relève de la «trahison», nous dira un des membres du conseil national qui s’opposait à la participation. Pour notre source, «les conflits existent dans tous les partis politiques, et le plus important, c’est que le conseil national a tranché en majorité».

Kamela Haddoum.