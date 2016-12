Le RND dénonce le silence coupable du ministère du Commerce

Par DDK | Il ya 5 heures 49 minutes | 282 lecture(s)

Le RND de Tizi-Ouzou fustige le ministère du Commerce et l’accuse de passivité face aux augmentations excessives des prix de certains produits de large consommation, dans la wilaya, indique-t-on dans une déclaration rendue public. Pour des responsables du parti d’Ouyahia, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, «le ministère du Commerce n’a, jusque-là, bougé d’aucun iota pour sévir à l’encontre de ces spéculateurs inhumains qui noircissent et ternissent la noblesse du métier du commerce». «C’est avec un profond regret et une immense douleur que nous remarquons une folie des prix qui s’empare, ces derniers temps, dans notre wilaya, de certains produits de large consommation même parmi ceux qui sont subventionnés par l’État», lit-on encore dans cette déclaration diffusée par un parlementaire de la région. Le RND a, cependant, dénoncé ce qu’il a appelé «de pratiques déloyales». Pour lui, c’est l’œuvre de «trabendistes mercantilistes sans foi ni loi qui sucent les poches des concitoyens». Le prétexte de la loi de finances pour ces augmentations est «fallacieux» pour le RND, car pour lui, «les termes de cette loi ne sont pas encore appliquées». Pour rappel, les députés RND ont approuvé et voté la nouvelle loi de finances qui comporte plusieurs augmentations dans les taxes. «Encore une fois, nous vilipendons énergiquement ces augmentations infondées que nous jugeons criminelles, portant un grand préjudice sur le pouvoir d’achat des foyers (…) otages de la tentation et de la frustration», s’indigne-t-on encore. Par ailleurs, le RND interpelle le ministère du Commerce «à prendre des mesures correctives urgentes», indique-t-on, pour «punir» ceux qui bâtissent leur bonheur sur «la précarité» de la conjoncture socio-économique due à la crise économique actuelle. «L’économie de marché ne doit en aucun cas ouvrir la porte à l’anarchie et à l’hystérie des prix», précise la déclaration.

Kamela Haddoum.