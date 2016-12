“Les journalistes doivent donner une information vérifiée”

Par DDK | Il ya 5 heures 48 minutes | 216 lecture(s)

Le ministre de la Communication, Hamid Grine a affirmé, hier, à Laghouat qu'il était du devoir des journalistes de donner aux Algériens une information vérifiée et reflétant la réalité. Le ministre s'exprimait en marge d’une conférence sur l’information nationale et la sécurité intellectuelle, animée par le directeur de la radio nationale Chaîne Une, Mohamed Zebda . Le journaliste doit se mettre à la place de celui qui reçoit l’information et se doit de "présenter une information vraie en toute responsabilité", a précisé M. Grine, ajoutant que la violence et l’insulte, conduisant à semer la discorde dans la société, "ont perduré durant des années dans la presse nationale et sont aujourd’hui en recul". Concernant les prix organisés par le secteur au niveau des entreprises d’Information, ils visent, a-t-il dit, à "encourager et à ancrer dans la corporation la culture du mérite, pour que le journaliste soit un exemple". Le ministre de la Communication a annoncé, par ailleurs, l’ouverture l’année prochaine (2017) d’un bureau de la télévision algérienne dans la wilaya de Laghouat, dans le but de promouvoir l’information de proximité et d’accompagner la dynamique de développement que connaît la région. S’agissant de la télédiffusion, il a indiqué que l’année 2019 sera marquée par le parachèvement de l’opération de sa numérisation, signalant, au passage, qu’actuellement près de 90% des zones d’ombre dans la télédiffusion ont été éliminées. Pour sa part, le directeur de la radio nationale Chaîne Une, Mohamed Zebda, a évoqué, dans sa communication, "l’expérience algérienne en matière d’Information et l’immunisation du pays à travers la consécration des fondements d’une information nationale pure qui a su faire face à différentes formes d’extrémisme et autres comportements inadaptés". Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un cycle de conférences intitulées "Connaître les médias, le citoyen a le droit à une information fiable", lancée en décembre 2015 et organisée par le ministère de la Communication à travers les différentes wilayas.