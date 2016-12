Que de retard dans de nombreux projets

Par DDK | Il ya 5 heures 48 minutes | 229 lecture(s)

«Je dois rendre hommage aux différents corps de sécurité, à leur tête l'ANP, dont une section est stationnée ici même, car c'est grâce à eux que nous sommes là, en toute quiétude», a déclaré le wali de Boumerdes, Madani Fouatih, lors de sa halte, hier vers 10h, au siège de la zaouïa de Sidi Amer Chérif, située au sommet de la montagne qui surplombe Sidi Daoud. Le lancement du projet de reconstruction de cet historique lieu de culte et de savoir figurait dans le programme de la visite que le wali a effectuée dans cette municipalité de l'extrême Est du chef-lieu de la wilaya. M. Fouatih recommandera, toutefois, à l'association religieuse concernée de conserver l'ancienne zaouïa, fermée pour des raisons sécuritaires dès le début de la décennie noire : «Prenez soin de ce lieu sacré qui prône l'attitude morale du juste milieu», leur dira-t-il après avoir écouté l'exposé qu'on lui présentait sur l’itinéraire du saint Sidi Amer Chérif. Une heure auparavant, le wali était entré dans colère noire, devant l'ancien lycée composé de six classes en préfabriqué qui a remplacé un bloc pédagogique balayé par le séisme de 2013. Il ordonnera aux directeurs de l’éducation et de l’urbanisme d’accélérer la reconstruction en dur de cette infrastructure scolaire qui deviendra un collège, en promettant de «batailler» pour inscrire, en PSD, dans cette ville, un autre lycée. Même colère et même consigne réitérée lors de son inspection de trois chantiers de construction de logements sociaux et participatifs, qu'il a trouvés au point mort. «Le manque de financement n'explique pas cette inertie, il s'agit plutôt de mauvaise gestion», s’emportera-t-il en s'adressant au chef de daïra et au maire. Accompagné d’autres responsables locaux, le wali s'est ensuite enquis de l’état des malades au niveau de l'unité médicale d'urgence, réalisée grâce aux dons de Zinedine Zidane, du club de football français, l'OM, et d’une autre association européenne. Des dons accordés entre 2006 et 2008, dans le cadre de la solidarité France- Algérie, après le séisme de 2003. Au village côtier de Souanine, le wali a clôturé sa visite en inaugurant un groupement scolaire, baptisé au nom du chahid Bourahla Ahmed.

Salim Haddou