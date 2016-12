Développer la culture du geste qui sauve

Par DDK | Il ya 53 minutes | 78 lecture(s)

Sous le haut patronage du wali de Béjaïa et en partenariat avec l’ambassade de France en Algérie, l’association Tarik Essalama de Béjaïa organise les 26 et 27 décembre 2016, à la maison de la Culture Taos Amrouche, le premier Salon national du secourisme.

Ont pris par à cette rencontre des institutions et des organismes ayant un rapport avec la prévention et la sécurité routière ou le secourisme, c'est-à-dire en premier lieu la Protection civile, la Gendarmerie nationale et la Sûreté nationale et plusieurs associations nationales et locales dont les objectifs sont entre autres de former des secouristes et de développer la culture du secourisme. Le président de l’association Tarik Essalama de Bejaia, M. Chaouch souligne que l’initiative de ce salon a été prise pour développer la culture du secourisme et du coup préserver des vies humaines. Mme Brahama Fatma, chef de projet «secourisme pour tous» de l’association Tarik Essalama met l’accent de son côté sur le fait que ce 1er salon, qui regroupe les organismes et les associations qui activent dans le domaine du secourisme, a surtout pour objectif d’informer, de sensibiliser les citoyens sur le geste qui sauve et promouvoir la culture du secourisme, en ce sens que tout le monde, quel qu’en soit l’âge, le sexe, la culture, se doit d’apprendre les premiers gestes qui sauvent que ce soit sur les routes, à la maison ou ailleurs. Durant ces deux jours du salon, l’esplanade et le patio de la maison de la Culture sont occupés par les stands de la Protection civile, la Gendarmerie nationale, de la Sureté nationale et des associations telles que, entre autres, la FAPH (fédération algérienne des personnes handicapées, l’école Nia Academy et la SGSTA.

B Mouhoub