Une commission de l’APW enquête

Par DDK | Il ya 54 minutes | 79 lecture(s)

Le mouvement de protestation initié par les élèves du lycée d’Adekar au début de l’année scolaire a poussé l’APW de Bgayet à dépêcher une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur les reproches faits à la direction de l'établissement. Très inquiets quant à la scolarité de leurs enfants, des parents d’élèves dudit lycée n’ont cessé de tirer la sonnette d’alarme sur la situation peu reluisante qui prévaut au niveau de cet établissement. Conduite par des élus de l’APW de Bgayet, la commission est composée de représentants de la direction de l’éducation, d’un représentant de la direction des équipements publics, de membres de l’association des parents d’élèves, d’un responsable de la subdivision d’urbanisme et d’habitat d’Adekar, du proviseur du lycée, des entreprises réalisatrices de l’établissement, ainsi que du bureau d’études et de suivi. Invoquant des problèmes d’ordre pédagogique et la lenteur des travaux du nouveau lycée, les parents d’élèves restent unanimes sur l’urgence de délivrer ce projet dans les plus brefs délais, seule garantie à leurs yeux pour que leurs enfants poursuivent leurs études dans de bonnes conditions. Les membres de la commission se sont déplacés, avant-hier, au nouveau lycée pour évaluer l’avancement des travaux. Ils y ont relevé plusieurs carences et signalé la lenteur des travaux. Les élus de l’APW ont insisté sur l’urgence de livrer les blocs d’enseignement avec toutes les commodités, notamment la chaufferie, l’électricité et les sanitaires, avant la reprise des cours prévue pour le 8 janvier 2017. «Le climat qui règne depuis la rentrée des classes dans ce lycée est d’une anarchie qui ne dit pas son nom. Nous ne voulons pas que nos enfants soient pris en otages, il y va de leur avenir», déclare un parent d’élève. L’on apprend par ailleurs que l’académie de Bgayet, par le biais de son représentant, Nacer Toutou, s’est engagée à affecter des encadreurs, notamment des adjoints de l’éducation. Engagement a également été pris pour une dotation en équipements informatique et sportif. Les parents d’élèves espèrent juste que toutes ces promesses seront concrétisées sur le terrain, pour mettre fin aux innombrables problèmes qui secouent le lycée d’Adekar.

Bachir Djaider