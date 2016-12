Le SATEF interpelle le Président

Par DDK | Il ya 55 minutes | 78 lecture(s)

Le syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (SATEF) a interpellé, hier, le président de la République afin de geler la nouvelle loi sur la retraite et de pousser la tutelle à ouvrir la porte du dialogue et prendre en charge ses revendications. Lors de la réunion de son conseil national qui a eu lieu, samedi passé à Alger, le SATEF a mis l’accent sur plusieurs points liés à la situation socioprofessionnelle des travailleurs du secteur de l’éducation. «On interpelle le président de la République, pour intervenir afin de geler la nouvelle loi de la retraite et pousser le département de la tutelle à ouvrir la porte du dialogue avec les réels représentants des travailleurs et trouver des solutions adéquates à leur doléances», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par ladite organisation syndicale. Cette dernière a pointé du doigt, également la dégradation du pouvoir d’achat des travailleurs, notamment face à la cherté de la vie. De ce fait, elle a appelé le gouvernement de Sellal à mettre en place des mécanismes économiques, afin «de préserver le pouvoir d’achat des salariés», a plaidé, le SATEF. En ce qui concerne le dossier des œuvres sociales, cette entité syndicale a mis l’accent sur la nécessité d’ouvrir un profond dialogue sur la gestion de ces fonds avec tous les acteurs concernés. Par ailleurs, la même organisation syndicale n’a pas manqué de dénoncer «la répression» exercée par les pouvoirs publics à l’égard des syndicalistes, notamment suite au rassemblement organisé, le 27 novembre passé, par l’intersyndicale de la fonction publique, devant le siège de l’APN.

Samira Saïdj