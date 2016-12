L’ultime appel du DG de la CASNOS

Par DDK | Il ya 55 minutes | 85 lecture(s)

M. Chawki Acheuk Youcef, directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS), a, encore une fois, réitéré son appel pour convaincre les non-salariés de s’affilier avant le 31 décembre 2016, pour pouvoir bénéficier des facilitations qui leur sont accordées.

En effet, des mesures de facilitations ont été accordées aux travailleurs exerçant dans l’informel, qui ont également été prévues par la Loi de finances complémentaire (LFC-2015). «Les travailleurs non-salariés débiteurs de cotisations ont jusqu’au 31 décembre 2016, pour régulariser leur situation auprès de la CASNOS», a indiqué le DG de cet organisme. S’exprimant, hier matin, sur les ondes de la chaîne I de la radio nationale, le DG de la CASNOS a fait savoir que «l’affiliation à son organisme sera obligatoire à partir de l’année prochaine». Il s’agit, selon ledit directeur général, de la réorganisation de la caisse et l’ouverture de 136 nouveaux guichets au niveau national, pour se rapprocher des non-salariés exerçant des activités commerciales, pour leur garantir une meilleure prestation de service. «À ce jour, ils sont 1,84 million sur environ 3 millions de travailleurs non-salariés à avoir répondu à l’appel de la CASNOS», a affirmé l’intervenant de la radio nationale. «Pour prétendre bénéficier d’une couverture sociale et ouvrir en même temps droit à la retraite, les non-salariés, qui ne l’ont pas encore fait, bénéficieront d’un délai s’étalant jusqu’au 31 décembre 2016, pour régulariser leur situation auprès de la CASNOS», a précisé la même source. Il prévient qu’en cas de non adhésion à son organisme, ladite catégorie sera susceptible de faire l’objet de mesures de coercition financières. «L’affiliation à la caisse est une sorte de sécurité pour les commerçants, ainsi que pour leurs familles, en bénéficiant d’une bonne retraite à partir d’un certain âge», a expliqué le responsable. Ce dernier a encore profité de cette occasion pour lancer une fois de plus un appel à la population active non-salariée, pour cotiser le plus possible au niveau de la Casnos afin d'avoir accès à une meilleure et conséquente retraite, arrivant jusqu’à 100%. Il faut rappeler, qu’à ce mois décembre en cours, quelque 950 000 travailleurs non-salariés débiteurs de cotisations ont régularisé leur situation auprès de la CASNOS, et 76 milliards de dinars ont été recouvrés, enregistrant, ainsi, une augmentation de 90% des recettes de la caisse. Il convient de noter, en outre, que le DG de la CASNOS a, depuis plusieurs mois, mené de larges actions de sensibilisation à l’effet d’amener cette catégorie de personnes (commerçants, agriculteurs, ou ceux exerçant des professions libérales) à régulariser leur situation.

L O Challal