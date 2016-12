Un réseau de voleurs de bétail démantelé

Par DDK | Il ya 55 minutes | 82 lecture(s)

Les éléments de la brigade locale de la Gendarmerie nationale ont démantelé, ces dix derniers jours, dans la circonscription de Dellys, un réseau spécialisé dans le vol de bétail et de bouteilles de gaz. La dite opération, qui a permis l'arrestation de plusieurs malfaiteurs présumés, s'est déroulée en deux temps. Selon un communiqué de presse du groupement départemental de la gendarmerie nationale, les brigades locales de ce corps de sécurité sont intervenues, tout récemment, dans la localité de Thouabet, suite à l'appel des villageois alors qu'ils encerclaient deux individus, pris en flagrant délit de vol d'une quantité de bouteilles de gaz du poulailler d'un particulier. Les deux malfaiteurs ont été retenus par la foule jusqu'à l'arrivée des gendarmes, précise le même communiqué. Une voiture Clio de 4ème génération et une épée appartenant à l'un des deux mis en cause, nommé L S, ont été saisies au terme de cette intervention. Les investigations de la police judiciaire révéleront l'existence d'un lien entre ces deux malfaiteurs et quatre voleurs de bétail arrêtés la semaine dernière au douar d'Assouaf qui surplombe l'entrée Ouest de Dellys. Les éléments de ce dangereux réseau, dont deux principaux répondant aux initiales B.M et B.S, sévissaient notamment dans les localités de Taourga, Afir, Dellys, Baghlia et Bechoud, toutes situées à l'extrême Est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès. Ils écoulaient le bétail et les bouteilles de gaz volés aux paysans, dans le marché hebdomadaire de Boudouaou. Il va sans dire que leur arrestation a soulagé les habitants de toute la région.

Salim Haddou.