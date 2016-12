Sit-in d’ex-patriotes et GLD

Par DDK | Il ya 53 minutes | 80 lecture(s)

Des éléments des groupes de légitime défense (GLD) et ex-patriotes se sont regroupés, hier matin, sur le parvis de la wilaya pour réclamer «la reconnaissance officielle de leurs sacrifices» durant la décennie noire. Pour Samir, porte-parole de la coordination nationale des patriotes, il s’agit là avant tout de «mettre en œuvre une charte nationale pour leur garantir leurs droits fondamentaux, essentiellement celui de l’accès à la retraite». La plupart des présents déplorent que leur solde actuelle est de 15 000 DA alors que certains d’entre eux sont handicapés suite à des blessures enregistrées au cours de la lutte antiterroriste durant les années 1990. «Comment voulez-vous que l’on vive avec cette paie. Nous avons des enfants, des parents qui n’ont que nous pour survivre ?», s’interroge Saïd venu de Kadiria. Les protestataires soulignent que «plus de 1000 patriotes et GLD ont été grièvement blessés et portent encore de lourdes séquelles, alors qu’une vingtaine d’handicapés attendent toujours de bénéficier d’une prise en charge réelle». Une délégation de ces ex-patriotes a été reçue par le médiateur de la wilaya qui leur a assuré que leurs doléances seraient transmises au wali.

Hafidh B.