Découverte d’un jeune pendu à un olivier

Par DDK

Le village de Cheurfa, relevant de la commune de Tizi Ntléta, au sud de Tizi-Ouzou, a été endeuillé, hier, par la découverte du corps inerte d’un jeune du village, répondant aux initiales Y. H., et âgé de 33 ans. Il s’agit d’un jeune ouvrier sans problèmes, à en croire une source locale. Le corps sans vie a été découvert au lieudit «Tazrouts Iflane», à la limité de la commune des Ouadhias. Sitôt alertées, la protection civile et la police urbaine ont fait le déplacement pour l’évacuation de la dépouille vers la polyclinique locale, avant de procéder à son transfert vers le CHU de Tizi-Ouzou pour les besoins de l’autopsie. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances exactes de ce drame. Pour rappel, au village voisin d’Ait Abdelmoumène, relevant de la même commune, un autre drame a secoué tout le village, puisqu'une petite fille de 4 ans a chuté d’une dalle et a trouvé la mort.

H. T.