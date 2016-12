Un vieux retrouvé mort par asphyxie

Par DDK | Il ya 53 minutes | 83 lecture(s)

Un homme de 60 ans répondant aux initiales de B. M. C a été découvert mort asphyxié par les inhalations de gaz, avant-hier vers 17 heures en son domicile sis à Tamourt Ouzemour, à proximité de l’école primaire Moussi Amar. N’ayant pas donné signe de vie depuis vendredi dernier et vivant seul, ce sont des membres de sa famille qui ont alerté les éléments de la brigade de gendarmerie. Une fois sur les lieux, les gendarmes ont défoncé la porte de son domicile et le retrouveront gisant mort dans sa chambre. Les éléments de la Protection civile de M’Chedallah ont évacué le corps vers la morgue de l’hôpital de M’Chedallah tandis qu’une enquête est ouverte par les gendarmes pour déterminer les circonstances de ce drame.

Oulaid S.