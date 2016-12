Deux blessés dans un accident

Par DDK | Il ya 4 heures 55 minutes | 187 lecture(s)

Un accident de la circulation est survenu, hier, aux environs de 17h, au chef-lieu de la commune de Tizi-Gheniff, à une trentaine de mètres du croisement de routes menant à M’Kira, au stade et au centre-ville. Le conducteur d’un véhicule de marque KIA Pekunto a quitté la chaussée pour monter sur le trottoir et finir sa course dans la modeste baraque du vendeur de cigarettes, un père de famille d’une quarantaine d’années. Ce dernier était tranquillement assis devant son étal, avant de se retrouver coincé entre la ferraille de sa bicoque et celle du véhicule. La malheureuse victime fut immédiatement évacuée vers le service des urgences de la polyclinique situé à une centaine de mètres, avant d’être transféré vers l’EPH Krim Belkacem de Draâ El-Mizan. Il souffre de multiples fractures au niveau des membres inférieurs. Quant au conducteur du véhicule ‘’fou’’, il était accompagné d’un enfant en bas âge qui fut également blessé. Selon les dernières informations, il aurait perdu le contrôle de son véhicule suite à un malaise subit lié à une hypertension dont il souffre.

Essaid Mouas