3 555 hectares déjà emblavés

Lancée début octobre, la campagne labour-semailles dans la wilaya de Béjaïa augure de bons résultats, notamment après les pluies automnales enregistrées au mois de novembre dernier. Jusqu’à hier, une superficie de 3 555 hectares a été emblavée sur les 5 050 destinés à la culture du blé dur, a-t-on appris, hier, du responsable de la production à la direction des services agricoles de Béjaïa, qui a supervisé cette opération. Les travaux de labours et semailles ont connu un avancement appréciable. La surface agricole utile à emblaver, selon l’objectif tracé par la DSA de Béjaïa au titre de la saison agricole 2016/2017, avoisine les 6 200 hectares, a indiqué notre source. Tous les moyens humains et matériels ont été mis à la disposition des céréaliculteurs pour assurer la réussite de cette campagne. «Nous assurons aux agriculteurs un accompagnement technique depuis le début jusqu’à la fin de la campagne, afin d’optimiser le rendement des récoltes. Il y a un programme technique qu’il faut suivre rigoureusement pour réussir une bonne saison agricole», a-t-on affirmé. Il s’agit de respecter un emploi du temps préétabli pour les périodes du désherbage, le labour, les semailles, l’utilisation raisonnable des engrais et autres produits phytosanitaires dans le but d’augmenter les productions. Par ailleurs, nous apprenons de même source que, dans l’accompagnement financier des agriculteurs, 68 dossiers de demande de crédits R’fig ont été validés, sur les 70 déposés au niveau de la DSA de Béjaïa. «Le montant des crédits attribués est de 56 272451 DA. Il nous reste deux autres dossiers de demande de crédit à étudier», a déclaré notre interlocuteur.

